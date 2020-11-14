Bakan Kasapoğlu: 2 bin antrenör alacağız

AKŞAM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, müjdeli haberleri arka arkaya verdi. Bakan Kasapoğlu “81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere, toplam 782 yurtta 700 bin 455 gencimize gece-gündüz hizmet veriyoruz.” dedi. 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu ayrıca, “Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız.” ifadelerini kullandı.



HER ŞEY GENÇLER İÇİN

Bakan Kasapoğlu “2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır.” diyerek de sözlerini tamamladı.

