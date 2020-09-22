Bakan Çavuşoğlu, Sinan Gümüş'le bir araya geldi

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Sinan Gümüş futbolcu olarak bugüne kadar Türk-Alman dostluğuna önemli katkı sağlamıştır. Her yönüyle gençlerimize örnek olan Sinan kardeşimizle bundan sonra da entegrasyon ve gençlik alanında birlikte çalışacağız. Hoş geldin Sinan" ifadelerini kullandı.
Sinan Gümüş ise Bakan Çavuşoğlu'na 29 numaralı "Çavuşoğlu" yazılı bir forma takdim etti.
Trabzonspor'dan Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Artem Kravets, Oğuz Kağan Güçtekin ve Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Nainggolan'dan sonra bu kez Joao Mario için Inter'in kapısını çaldı.
Serie A takımlarından Roma, ligin ilk haftasında berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç'in Rosenborg takımıyla deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Bu maçta seyircimiz olmasa da bu heyecanı yaşatmak istiyoruz” dedi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'nin Mbwana Samatta ile anlaştığı belirtildi. Hatta 27 yaşındaki golcü futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.