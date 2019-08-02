  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 16:17
  • |
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 16:17

Bakan Çavuşoğlu, Fabien Farnolle'ye yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

Bakan Çavuşoğlu, Fabien Farnolle'ye yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı ve 1-0 kazanarak tur atladığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Farnolle'yi aradı.

Çavuşoğlu, Farnolle ile görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyet için tebriklerini iletti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Monaco'dan Radamel Falcao açıklaması: Sadece Galatasaray istemiyor

title

Trabzonspor Kulübü'nün 52. kuruluş yıl dönümü kutladı

title

Beşiktaş pas ve şut çalıştı

Emre Mor´un Hayali Gerçek Oldu!

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...
SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...

SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray...

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.

SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı
SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı

Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

Galatasaray yeni transferini duyurdu
Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı
Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son
Sır gibi saklanan transferde mutlu son

Sır gibi saklanan transferde mutlu son

'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'
'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim'

Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'
30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

30 milyon Euro'luk yıldız Cimbom'a! 'Gelirim hocam'

Ndiaye ve Fernando’nun takımdan ayrılmasıyla ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Wanyama, Josef de Souza gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen Galatasaray’ın gündemine bu kez de Geoffrey Kondogbia geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.