Bakan Çavuşoğlu, Fabien Farnolle'ye yapılan ırkçı saldırıyı kınadı

SPOR GÜNDEMİ

SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray... SON DAKİKA! Monaco'dan açıklama: Galatasaray... Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov, Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Radamel Falcao ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Petrov, “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor” dedi.

SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı SON DAKİKA! Yayıncı kuruluşla anlaşma sağlandı Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

Galatasaray yeni transferini duyurdu Galatasaray yeni transferini duyurdu Galatasaray, Emre Mor'un bir yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı Süper Lig ertelenecek mi? Resmen açıklandı Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti.

Sır gibi saklanan transferde mutlu son Sır gibi saklanan transferde mutlu son 'Boutique Transfers' şirketi, tecrübeli stoper Zanka'yı Fenerbahçe'ye, dev forvet Paul Onuachu'yu ise Galatasaray'a verecek.

'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' 'Laxalt olmaz size Strinic'i verelim' Takıma alternatif bir sol bek arayan Beşiktaş, Milan'dan Diego Laxalt'ı istedi ama Maldini, Siyah-Beyazlı kulübe Ivan Strinic'i teklif etti.