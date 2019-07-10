Bajic: Eski günlere dönmek istiyorum

Bajiç, Bolu kampında antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'daki ilk döneminin çok başarılı geçtiğini hatırlatan Bajic, "Bu durum sonuçlara da yansıdı. Medipol Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim. Daha yüksek bir rekabet içinde oldum. Aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Çok kötü değildi ama benim düşündüğüm gibi de olmadı. Önümüzdeki sezon teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum." diye konuştu.

Konyaspor taraftarının kendisine olan ilgisinden son derece memnun olduğunu aktaran golcü oyuncu, "Konyaspor seyircisi ile zaten iyi bir ilişkim vardır. Başarı gelince, bu durum daha üst seviyeye çıktı. Konyaspor Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde dün kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yaptığı akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra top sürme ve pas çalışması gerçekleştiren Konyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı kondisyon çalışması yaparak tamamladı.

Konya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.