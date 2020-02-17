Bahis oranları değişti! İşte Süper Lig'in favorisi...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı lider kapatan Trabzonspor'un oranı biraz daha düşerken üst üste 6. galibiyetini alan ve üçüncü sraya çıkan Galatasaray ikinci favori takım oldu. Haftayı yenilgi ile tamamlayan Sivasspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise oldukça yükseldi.
Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları (YENİ);
?? Trabzonspor: 2.75
?? Galatasaray: 4.00
?? Fenerbahçe: 4.50
?? Başakşehir 5.00
?? Sivasspor 8.00
?? Beşiktaş: 20.00
Geçen haftaki oranları...
?? Trabzonspor: 3.25
?? Fenerbahçe: 3.50
?? Galatasaray: 5.00
?? Sivasspor 6.50
?? Başakşehir 7.00
?? Beşiktaş: 12.00
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.
Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.
Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.