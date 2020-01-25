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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:39
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 15:39

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı farklı devirdi

Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı farklı devirdi

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Akatlat Spor ve Kültür Kompleksi'nde Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırladı.

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Akatlat Spor ve Kültür Kompleksi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti. Karşılaşmayı, Bahçeşehir Koleji 92 - 71 kazandı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 27, Hardy 17, Jones 13, Hadi Özdemir, Mathiang 11, Clark 15, Thomas Akyazılı 9, Cevat Alper Özcan, Bartu Yılmaz

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 11, Harrison 6, Göksenin Köksal 7, Poythress 16, Auguste 21, Can Korkmaz 3, Ayberk Olmaz 5, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 45-35

3. Periyot: 75-51

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