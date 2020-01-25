Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı farklı devirdi

Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Akatlat Spor ve Kültür Kompleksi'nde Galatasaray Doğa Sigorta'yı konuk etti. Karşılaşmayı, Bahçeşehir Koleji 92 - 71 kazandı.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Golden 27, Hardy 17, Jones 13, Hadi Özdemir, Mathiang 11, Clark 15, Thomas Akyazılı 9, Cevat Alper Özcan, Bartu Yılmaz
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 11, Harrison 6, Göksenin Köksal 7, Poythress 16, Auguste 21, Can Korkmaz 3, Ayberk Olmaz 5, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp 2
1. Periyot: 21-25
Devre: 45-35
3. Periyot: 75-51
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