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  3. Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirdi

Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirdi

Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirdi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda D Grubu'nun son maçında CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti ve grubunu lider bitirdi.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.


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