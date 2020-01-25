Bahçeşehir Basket, Galatasaray maçı bilet gelirlerini depremzedelere yollayacak

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Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek Futbol dünyası Elazığ depremi için tek yürek TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Bahçeşehir Basket'ten alkış alan Elazığ kararı Bahçeşehir Basket'ten alkış alan Elazığ kararı Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem, yine halkımızı kenetledi. Depremzedelere destek olmak isteyenler arasına Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı da katıldı.

'Başkanın üzerine laf söylenmez!' 'Başkanın üzerine laf söylenmez!' Başkan Cengiz, Fatih Terim’in açıklamalarına “Başkanın üzerine laf söylenmez” diyerek tepki gösterdi. Açıklamaları resmi organlardan paylaşılmayan Terim bu olaya çok üzüldü. İstifalar devam edecek...

Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak Hafta sonu tüm maçlar saygı duruşu yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Abdullah Avcı kovuldu Abdullah Avcı kovuldu Üst üste gelen Sivas yenilgisi ve kupada Erzurum’a karşı yaşanan hezimetin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Yönetimin Sergen Yalçın’ı göreve getirmesi bekleniyor.

'Sen mi oynayacaksın?' 'Sen mi oynayacaksın?' HÜSEYİN Türkmen kendisini eleştiren bir taraftara çok sert yanıt verdi.