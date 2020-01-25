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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 08:17
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 08:17

Bahçeşehir Basket, Galatasaray maçı bilet gelirlerini depremzedelere yollayacak

Bahçeşehir Basket, Galatasaray maçı bilet gelirlerini depremzedelere yollayacak

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Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan deprem, yine halkımızı kenetledi. Depremzedelere destek olmak isteyenler arasına Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı da katıldı.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bugün Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın bilet gelirlerini Elazığ’da gerçekleşen depremde zarar gören depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

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