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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

Bağış kampanyası zorda

Bağış kampanyası zorda

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Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında “Tek çıkış yolu bağış kampanyası” diyerek mali zorlukların üstesinden gelmek için bunun bir nefes olacağını vurguladı. Ancak projenin hayata geçirilmesi hiç kolay değil. Böyle bir kampanya için gerekli izinler alınsa bile, taraftarın yapacağı bağışların kulübün sıcak para ihtiyacını karşılamadakullanılması zor. Zira bankalarla yapılan anlaşma gereği, gelirler temlikli. Beşiktaş Yönetimi de bu parayı banka temliğine takılmadan Sportif A.Ş’deki sıcak para ihtiyacına kullanmak için çözüm arıyor.

DERNEK ÜZERİNDEN

Yasa gereği futbol şirketinin bir bağış kampanyası yapma yetkisi yok. Kampanya dernek üzerinden yürütülmek durumunda. Derneğe gelecek paralar da buradan kulübe aktarılacak ancak Beşiktaş’ın Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın sadece futbol A.Ş’yi kapsamadığı, dernek gelirlerinin de anlaşmaya dahil olduğu belirtiliyor. Yönetim bu sorunların aşılması halinde bağış kampanyasını nasıl ve hangi mecralarda yürüteceğini de planlıyor. Bu konuda bir televizyon kanalıyla da anlaşma planı var.

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Bağış kampanyası zorda
Bağış kampanyası zorda

Bağış kampanyası zorda

Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.

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