Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,751
  • 6,3388
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bafetimbi Gomis gemileri yaktı

Bafetimbi Gomis gemileri yaktı

Bafetimbi Gomis gemileri yaktı

Fransız forvet, “Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim...” dedi.

AKŞAM

G.SARAY’IN geçen sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e sattığı Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı ekibi unutamıyor. Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve attığı gollerle şampiyonluğun mimarı olan Fransız golcü, Instagram hesabından Galatasaray hakkında paylaşımlar yapmaya devam etti. Bafetimbi Gomis, Galatasaray taraftarlarına seslenirken, “Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim” dedi. Fransız forvet, ayrıca “Kimse bu hissi, sevgiyi parayla veremez. Bu sevinç tamamen bana olan saygı ve sevginin karşılığıydı” paylaşımında bulundu. 34 yaşındaki forvetin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Ancak kulübünü ikna edip ocak ayında dönebileceği konuşuluyor. Taraftarlar da onu bekliyor.


Merve Özbey'in mutlu günü
Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
<p><strong>-TESLA CYBERTRUCK TRAFİĞE ÇIKTI</strong></p> <p>Tesla´nın geçen günlerde duyurusunu ya

Tesla Cybertruck Trafiğe Çıktı #AkşamStory

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı