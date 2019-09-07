Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe beni istedi

Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe beni istedi

Bafetimbi Gomis: Fenerbahçe beni istedi

Şu anda Al Hilal forması giyen G.Saray’ın eski golcüsü Gomis, “Comolli benimle görüştü. Ona Türkiye’de Galatasaray harici bir takımda oynamayacağımı söyledim” açıklamasında bulundu.

AKŞAM

BİR dönem G.Saray forması giyen Rodrigues’i kiralayan Fenerbahçe’nin, Gomis’e de transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Aslan’ın eski forveti, “Fenerbahçe’yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş’a da büyük saygı duyuyorum. Comolli ile bir sohbet gerçekleştirdik. Onu eskiden de tanıyorum. Damien Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor. Bunu kendisine de söyledim. Böyle bir teklifi kabul edemem” diye konuştu.

GARRY RODRİGUES’İN TERCİHİ

Al Hilal forması giyen tecrübeli forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: Fransa’da çıktığım televizyon programlarında bunu defalarca dile getirdim. Ben G.Saray’lıyım. Rodrigues sevdiğim bir arkadaşım. F.Bahçe tercihine saygı duymak gerekiyor. Sonuçta futbol profesyonel bir dünya. Sadece benim için G.Saray’la ilgili özel bir bağ var. Falcao’ya Türkiye’ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kibariye'yi kızdıran 3 milyon TL'lik soru
Bir günde çifte boşanma
Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
<p>İslahiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 2 gün süren biber festivali renkli görüntülere s

Ağlayana Kadar Acı Biber Yedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

İznik'te büyük deniz keşfi! 300 milyon yıl öncesine ait