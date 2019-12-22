Badou Ndiaye'den transfer mesajı: Yeni bir savaş istiyorum

Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu: Badou Ndiaye...

Stoke City, oyuncunun da gitmek için ısrarlı davranmasıyla kiralama ücretinden de vazgeçti ve bordo-mavililerin önünde engel kalmadı. Ancak İngiliz kulübü 2 şart sundu:

"Oynatma garantisi ve haftalık 35 bin Sterlin'lik ücretin ödenmesi."

Oynatma garantisi vermeyen bordomavili kulüp yıllık ücretinin geri kalan kısmını ödemeyi kabul etti. Ayrıca Ndiaye'nin içerideki bir miktar alacağını da Trabzonspor karşılayacak.

İstanbul'a gelen Ndiaye ise, "Yeni bir savaş istiyorum ve bunu tanıdığım bir yerde tanıdığım insanların olduğu ortamda yapmak istiyorum" dedi. Trabzon, Ndiaye ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

İngiliz ekibinde yıllık 4.1 milyon dolar kazanan Senegalli orta saha oyuncusunun ücretlerinin bir kısmını Trabzonspor ödeyecek. Championship'te bu sezon 13 maçta forma giyen Ndiaye'nin kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor