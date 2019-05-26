Badou Ndiaye'den transfer açıklaması: Karar vermedim

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Stoke City'nin yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı Badou Ndiaye transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da şampiyonluk sevinci yaşadığını ifade eden Ndiaye, "Şimdiden şunu söyleyebilirim, Galatasaray'da kalmam için taraftarlar çok büyük bir baskı yapıyor ve burada devam etmemi istiyor. Bundan dolayı gerçekten mutluyum ve gururluyum. Taraftarın bana bu şekilde yaklaşması, beni sevdiklerini gösteriyor" dedi.

Galatasaray'ın bu sezon büyük bir mücadele vererek şampiyonluğu kazandığının altını çizen Ndiaye, "Bu sezon kazandığımız şampiyonlukta çok büyük bir karakter gösterdik. 8 puan geriye düştük ancak vazgeçmedik, mücadele ettik. Forma için mücadele ettiğiniz, savaştığınız zaman taraftarın sizi sevmesi ve size minnet duyması kaçınılmaz oluyor. Bu yıl kazanılan şampiyonluk çok zordu ve mücadelemiz taraftarlar ile aramızda olan bağı daha da güçlendirdi. Tanrıya şükürler olsun ki şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

Şimdi ne olacak? Bunu bilmiyorum, Galatasaray ile bir şampiyonluk yaşadık, bunu kutladık ancak gelecek bize ne getirecek, bunu düşünmüyorum. Biraz daha zamanımız var. Kendime fazla baskı yapamam ve bekleyeceğiz. Şimdi önümde Afrika Kupası var ve burada şampiyon olmak istiyoruz. Karar vermek için önümde uzun bir süre var" ifadelerini kullandı.

(Sporx)