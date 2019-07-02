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Badou Ndiaye'den Galatasaray'a kötü haber

Badou Ndiaye'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da gelecek sezon oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan Badou Ndiaye'den kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euroya transfer ettiği, 16 milyon euroya Stoke City'ye sattığı ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'den kötü haber geldi.

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılan Ndiaye, Stoke City'de forma giymek istemiyor. Ancak Senegalli futbolcu Stoke City'de de kalmak istemiyor.

Lille ve Everton istiyor

Ndiaye için Stoke City'ye iki resmi teklifin yapıldığı öğrenildi. Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen Ndiaye'ye yine İngiltere'den Everton ve Fransa'nın Lille takımı transfer teklifinde bulundu. Everton'ın özellikle orta sahayı İdrissa Gueye ile birlikte Badou Ndiaye'ye emanet etmel istediği öğrenildi.

(Fanatik)

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