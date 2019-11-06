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  3. Badou Ndiaye Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor

Badou Ndiaye Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor

Badou Ndiaye Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor

Trabzonspor, ocak ayında Badou Ndiaye’yi kiralayarak kadroya seviye atlatmak için kolları sıvadı, görüşmeler başladı.

Şehrin, taraftarın ve yerel medyanın büyük sempatisini kazanıp yeniden zirve için heyecanlanan Trabzonspor; Avrupa’da Krasnodar, Süper Lig’de ise Alanya ile oynanacak kritik maçların hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sessiz sedasız transferde de büyük bir bomba patlatma hazırlığında... Bordo-Mavililer’in hedefindeki isim; ülkemizde Osmanlıspor formasıyla yıldızlaşan; Galatasaray’da vitrine çıkan ve Premier Lig’in yolunu tutan Badou Ndiaye. Küme düşen Stoke City formasıyla geride kalan 10 maçın 9’unda forma şansı bulan yıldız orta saha oyuncusunun kiralık olarak takıma kazandırılması için görüşmeler başladı.

BADOU TRABZONSPOR’UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Sosa’yla sözleşme yenileme konusunda el sıkışan Fırtına, orta alana Ndiaye takviyesiyle kadrosuna seviye atlatmayı planlıyor. Yeniden Türkiye’ye dönmeye son derece sıcak bakan 29 yaşındaki futbolcunun da Karadeniz ekibinden gelen öneriye son derece sıcak yaklaştığı öğrenildi. Kulüpler arasında kiralama bedeli konusunda pazarlıklar başlarken ocak ayından önce bu transferin resmiyet kazanması için yönetimin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu vurgulandı.

Osmanlıspor formasıyla 75 maça çıkan Ndiaye; 18 gol, 7 asist yapmıştı. Senegalli yıldız, Aslan’da ise 50 karşılaşmada 4 gol atıp, 9 asistle oynadı.

(Fanatik)

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