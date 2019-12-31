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Badou Ndiaye Trabzonspor'da

Badou Ndiaye Trabzonspor'da

Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi mutlu sonla bitti.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.

Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı.

Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray’da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City’ye transfer olmuştu.

Ndiaye'nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı, 4 Ocak'ta bordo-mavili takımın Antalya'da başlayacak kampına katılacağı öğrenildi.


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