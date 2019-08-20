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  • 20 Ağustos 2019 Salı 12:38
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 12:40

Badou Ndiaye için transfer açıklaması

Badou Ndiaye için transfer açıklaması

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Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones, Badou Ndiaye için transfer açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen Badou Ndiaye için Stoke City'den açıklama geldi

Stoke City'nin teknik direktörü Nathan Jones, adı Sevilla, Fenerbahçe ve Monaco ile anılan Badou Ndiaye için teklif almadıklarını söyledi.

Nathan Jones açıklamasında, "Ndiaye için bize ulaşan bir resmi teklif yok. Soruşturmalar oldu ancak resmi teklif almadık. Ben de bundan memnunum. Ndiaye harika bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Badou Ndiaye, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta oynadı ve 3 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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