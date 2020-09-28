Badou Ndiaye, Fatih Karagümrük'te

SPOR GÜNDEMİ

Gilbert Koomson, Kasımpaşa'da Gilbert Koomson, Kasımpaşa'da Kasımpaşa, Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u kadrosuna dahil etti.

Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir Al Ahli, Josef'i geri çağırdı! Beşiktaş sözleşmeyi feshedebilir Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.

Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti' Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti' Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta ile ilgili İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'den çok konuşulacak açıklama geldi. Smith, Tanzanyalı golcünün Sarı-Lacivertlilere gönülsüzce gittiğini dile getirdi.

Derbi sonrası ayrılık kararı! Derbi sonrası ayrılık kararı! Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.