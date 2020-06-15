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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:46
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Badou Ndiaye 11'e dönüyor

Badou Ndiaye 11'e dönüyor

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Menisküs sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır Bordo-Mavili formadan uzak kalan Badou Ndiaye, koronavirüs arası sonrasında Göztepe ile oynanan mücadelede ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi. Bu anlamda Senegalli futbolcunun, şans verilmesi halinde yarın Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali bulunuyor.

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