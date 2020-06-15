Badou Ndiaye 11'e dönüyor

29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi. Bu anlamda Senegalli futbolcunun, şans verilmesi halinde yarın Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11’de çıkma ihtimali bulunuyor.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı kaleme aldı.
Siyah-beyazlılar, Antalyaspor yenilgisi sonrası harekete geçti. Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e sözleşme konusunda taviz verilmeyecek. Genç oyuncular kadroya dahil edilecek.
Dün akşam Muslera ile Andone'yi sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar, Donk ile Adem'i de kaybetti. Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Adem de çift sarıdan atıldı. İki isim de Gaziantep maçında forma giyemeyecek.
Spor Bakanı Kasapoğlu, “İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için Nihat ve Servet Bey, UEFA ile alternatifleri (gelecek yıl seyircili final) görüşüyor” dedi.