Badou Ndiaye 11'e dönüyor

SPOR GÜNDEMİ

Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' 'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

'Galatasaray havlu attı' 'Galatasaray havlu attı' Yazarımız Engin Verel, Galatasaray'ın Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı kaleme aldı.

Yeniden doğuş planı Yeniden doğuş planı Siyah-beyazlılar, Antalyaspor yenilgisi sonrası harekete geçti. Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Boateng ve Güven Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e sözleşme konusunda taviz verilmeyecek. Genç oyuncular kadroya dahil edilecek.

Galatasaray'a Rize'de iki şok daha Galatasaray'a Rize'de iki şok daha Dün akşam Muslera ile Andone'yi sakatlığa kurban veren sarı kırmızılılar, Donk ile Adem'i de kaybetti. Donk gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, Adem de çift sarıdan atıldı. İki isim de Gaziantep maçında forma giyemeyecek.