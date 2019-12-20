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  3. Babel'den iddialara yanıt: İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım

Babel'den iddialara yanıt: İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım

Babel'den iddialara yanıt: İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlere cevap verdi.

Galatasaray'da Babel'in alacaklarının zamanında ödenmediği için kulübe ihtar çektiği ve aynı zamanda FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bu iddialara cevap veren 33 yaşındaki futbolcu, "İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları dikkate almaya gerek duymuyorum. Temiz kalpler her zaman kazanır" ifadelerini kullandı.

(İHA)


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