Babel'den Galatasaray'a gönderme

SPOR GÜNDEMİ

'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket 'Türkleri elersek kilise yaptıracağım' demişti... Kulüp başkanından olay hareket Romanya devi Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray ile oynadıkları maçta temsilcimizi eledikleri takdirde kilise yaptırma sözü verdiğini ve geç de olsa sözünü tuttuğunu açıkladı. Becali, yaptığı açıklamada "Türkleri elersek, bir kilise yaptıracağım" diye Tanrı'ya söz vermiştim. Koronavirüsü var ama bu sözümü 12 yıl sonra tutuyorum" dedi.

İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri İtalyanlar resmen duyurdu: Fenerbahçe'de Asamoah sesleri Futbolda bu sezon da umduğunu bulamayan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem olan sol bek transferi için flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi Trabzonspor'un gündeminde olan isim için kulübünden açıklama geldi Bursaspor Kulübü, oyuncusu Burak Kapacak'ın Trabzonspor'a transferi ile ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak depremi Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sorusuna cevap Türk futbolunun önemli figürlerinden Yılmaz Vural, gündeme dair açıklamalarda bulundu.