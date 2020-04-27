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aksam.com.tr
  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:54
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  • 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:54

Babel'den Galatasaray'a gönderme

Babel'den Galatasaray'a gönderme

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Hollanda'da ligin iptal edilmesi sonrasında Galatasaray'a geri dönecek olan ve 2022 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Babel'i Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

Bu gelişmelerden sonra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Ryan Babel'den imali bir paylaşım geldi.

"Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı-kırmızılılara adeta gönderme yaptı. 

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