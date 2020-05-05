Babel'den Galatasaray'a: Değerimi görecekler

Hollandallı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'da ispatlayacağı şeyler olduğunu söyledi: “Ajax ile kiralık sözleşmem bitince Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım.”

AKŞAM

Hollanda basınından De Telegraaf’a konuşan Babel, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, “Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray’a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020’de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. G.Saray’da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edebilmek için çok çalışmalıyım” dedi.

KENDİMİ DEĞİŞTİRECEĞİM

Babel, “Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel’i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için ‘çok kötü’ yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim. Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim” yorumunu yaptı.

FUTBOLU BIRAKABİLİRİM

Hollandalı yıldız, “Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax’a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken. 1 Haziran’da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da razı olursa Ajax’ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki, bu şartlarda pek mümkün olmuyor” şeklinde konuştu.