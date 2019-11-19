Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,722
  • 6,3329
  • 270.343
  • 106957
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Babel, Muslera ve Luyindama'nın sakatlıkları sonrası Fatih Terim küplere bindi

Babel, Muslera ve Luyindama'nın sakatlıkları sonrası Fatih Terim küplere bindi

Babel, Muslera ve Luyindama'nın sakatlıkları sonrası Fatih Terim küplere bindi

Yıldız futbolcuların sakatlıklarının yanına Muslera, Luyindama ve Babel'in katılması Fatih Terim'i çıldırttı.

TM Dijital Haber Merkezi

Falcao, Şener Özbayraklı, Andone’nin sakatlıklarının yanına Luyindama, Muslera ve Babel’in de katılması Fatih Terim’i adeta çıldırttı.

FATİH TERİM'İN B PLANI HAZIR

Cuma günü Başakşehir’le son derece kritik bir maça çıkmaya hazırlanan ve Ocak ayına kadar zirve yarışında kalmak isteyen Galatasaray’da yıldız futbolcuların sakatlıkları can sıkarken, özellikle Fatih Terim’in kimseyi yanına yaklaştırmadığı ifade edildi. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı bir hayli kızgın ve sinirli görünen Terim’in kadro içerisinde alternatif yaratmaya çalıştığı anlaşılırken, başarı teknik adamın Başakşehir karşısında forvet hattında Adem Büyük – Erencan, defansta Donk – Ahmet Çalık, orta sahada ise Emre Mor – Jimmy Durmaz seçeneklerini masaya yatırdığı öğrenildi.

Muslera’nın son durumuna göre Okan Kocuk’u hazırda bekleten teknik heyetin kalan 3 günlük sürede eldeki futbolculardan tam randıman almayı hedeflediği anlaşılırken, genç ve yetenekli oyuncuların ilk 11’e girmek için büyük çaba sarfetmesi Fatih Terim’i bir nebze olsun rahatlattığı yönünde bilgiler geliyor.


Hande Erçel'den takdirlik hareket!
6 kilo için 30 bin TL harcadı!
Mustafa Sandal'dan şoke eden yorum: Kendini role fazla kaptırmış
Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı
Hazal Kaya anne oldu
<p>Olay, Vietnam’da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Ama

Çocuklar Ölü Yılanla İp Atladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

A Milli Takım'da 'Altın Jenerasyon'! İşte kadroya girebilecek genç oyuncular...

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait drone ele geçirildi