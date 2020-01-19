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aksam.com.tr
  • 19 Ocak 2020 Pazar 12:45
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  • 19 Ocak 2020 Pazar 12:48

Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

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Galatasaray'ın Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sarı kırmızılı takımdan neden ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan Ryan Babel, transferi hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu Hollanda basınına “G.Saray’daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı’nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Bu transfer herkes için iyi oldu. G.Saray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Ajax için de fırsat. G.Saray’da Frenkie de Jong’un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Alışık olmadığım mevki” açıklamalarını yaptı.

(Fanatik)

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