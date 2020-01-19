Babel, Galatasaray'dan neden ayrıldığını açıkladı

Galatasaray'dan Hollanda ekibi Ajax'a kiralanan Ryan Babel, transferi hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu Hollanda basınına “G.Saray’daki dönemim çok kötü gitmedi ama çok iyi de gitmedi. Eğer kalırsam Hollanda Milli Takımı’nda daha az forma şansı bulacağımı hissettim ve risk almak istemedim. Bu transfer herkes için iyi oldu. G.Saray da şimdi bonservis ödeyebilecek. Ajax için de fırsat. G.Saray’da Frenkie de Jong’un alışık olduğu bir pozisyonda top almak zorunda kalıyordum. Alışık olmadığım mevki” açıklamalarını yaptı.
(Fanatik)
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