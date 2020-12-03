Babel, Arda ve Belhanda hastalık dönemini anlattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.

"Nasılsınız millet? Takımımla ilk antrenmanın için çok heyecanlıyım. Şu anda antrenmana gidiyorum. Hiç antrenmansız 15 gün. Evde durmak çok sinir bozucuydu."

"Bunu söylemişken, maalesef tüm kondisyonumu geri kazanmam gerekecek. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Umarım diğerleriyle birlikte iyi bir programım olur. Arda, Younes ve sanırım birkaç kişi daha. Maalesef Kovid, masaya böyle bir sorun getirdi ama döndüğümüz ve tekrar antrenman yapabileceğimiz için ve aşık olduğumuz şeyi her gün yapabileceğimiz için mutluyum. Sizi haberdar edeceğim."

"Korona takımı geri döndü. Herkes için sanırım iki hafta sonra ilk gün. Nabız için burada Yasin ile bisiklet süreceğiz. Geri dönüyoruz."

Babel: "Arda, koronayken neler hissettin, nasıldı?"

Arda: "İlk 4-5 gün çok kötüydü, çok ateşim vardı. Şimdi iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım, hijyen kurallarına, maskeye, mesafeye, çok önemli. Bunun şakası yok, önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur."

Belhanda: Selam, artık iyiyim. Koronavirüsü atlattım.

Babel: Kaç gün antrenman yapmadın?

Belhanda: 14 gün oldu.

Babel: Antrenmansız 14 gün değil mi?

Belhanda: Antrenmansız.

Babel: Evde kaldın değil mi?

Belhanda: Evde kaldım, yemek yiyip, uyudum.

Babel: Tat ve koku alabiliyor muydun?

Belhanda: 7. ve sanırım 10 ya da 11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat da koku da hiçbir şey... Ama şimdi geri geldi.

Babel: Tekrardan iyi hissediyor musun?

Belhanda: Tekrardan iyi hissediyorum.