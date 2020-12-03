  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Aralık 2020 Perşembe 21:26
  • |
  • Son Güncelleme:

Babel, Arda ve Belhanda hastalık dönemini anlattı

Babel, Arda ve Belhanda hastalık dönemini anlattı

Paylaş

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.

"Nasılsınız millet? Takımımla ilk antrenmanın için çok heyecanlıyım. Şu anda antrenmana gidiyorum. Hiç antrenmansız 15 gün. Evde durmak çok sinir bozucuydu."

"Bunu söylemişken, maalesef tüm kondisyonumu geri kazanmam gerekecek. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Umarım diğerleriyle birlikte iyi bir programım olur. Arda, Younes ve sanırım birkaç kişi daha. Maalesef Kovid, masaya böyle bir sorun getirdi ama döndüğümüz ve tekrar antrenman yapabileceğimiz için ve aşık olduğumuz şeyi her gün yapabileceğimiz için mutluyum. Sizi haberdar edeceğim."

"Korona takımı geri döndü. Herkes için sanırım iki hafta sonra ilk gün. Nabız için burada Yasin ile bisiklet süreceğiz. Geri dönüyoruz."

Babel: "Arda, koronayken neler hissettin, nasıldı?"

Arda: "İlk 4-5 gün çok kötüydü, çok ateşim vardı. Şimdi iyiyim ama çok şükür. Herkesin dikkat etmesi lazım, hijyen kurallarına, maskeye, mesafeye, çok önemli. Bunun şakası yok, önlemleri önce kendimiz alırsak çok daha iyi olur."

Belhanda: Selam, artık iyiyim. Koronavirüsü atlattım.

Babel: Kaç gün antrenman yapmadın?

Belhanda: 14 gün oldu.

Babel: Antrenmansız 14 gün değil mi?

Belhanda: Antrenmansız.

Babel: Evde kaldın değil mi?

Belhanda: Evde kaldım, yemek yiyip, uyudum.

Babel: Tat ve koku alabiliyor muydun?

Belhanda: 7. ve sanırım 10 ya da 11. günler arasında hiçbir şey hissetmiyordum. Tat da koku da hiçbir şey... Ama şimdi geri geldi.

Babel: Tekrardan iyi hissediyor musun?

Belhanda: Tekrardan iyi hissediyorum.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Yiğidolar gruptaki kader maçında
Yiğidolar gruptaki kader maçında

Yiğidolar gruptaki kader maçında

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri
Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı
Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı

Babel, Arda ve Belhanda koronalı günlerini anlattı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kendi YouTube kanalında bir video paylaştı. "Antrenmana Dönüş" başlıklı videoda kendisi gibi koronavirüse yakalanan ve antrenmana geri dönen oyuncuların da yer aldığı antrenman videosunda Babel ile oyuncular, hastalıkta neler yaşadıklarını anlattı.

Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması
Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması

Beşiktaş cephesinden Sergen Yalçın ve Dorukhan açıklaması

Beşiktaş'ın yeni iletişim ve basın danışmanı Erol Kaynar, Best FM'deki Gökhan Dinç ile Basın Tribünü programında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu
Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu

Beşiktaş'ın Kasımpaşa kadrosunda eksikler belli oldu

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçı öncesi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapıldı.

Merih Demiral'dan kötü haber geldi
Merih Demiral'dan kötü haber geldi

Merih Demiral'dan kötü haber geldi

Juventus'a Torino derbisi öncesi milli yıldızımız Merih Demiral'dan kötü haber geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.