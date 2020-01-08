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aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:00
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:58

Babel Ajax yolcusu

Babel Ajax yolcusu

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Onyekuru transferi sonrası durumu tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu için ülkesinden ve İngiltere’den talip çıktı. Oyuncunun menajeri Haatrecht, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” şeklinde konuştu.

AKŞAM

G.SARAY’DA transfer girişimleri devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’da takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında gösterilen Ryan Babel için Fransız Gazeteci Manu Lonjon’dan sürpriz bir iddia geldi. Lonjon, Babel için iki talibin görüşmelere başladığını öne sürdü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Hollanda’dan Ajax’ın Babel’i kadrosuna katmak istediğini belirten Lonjon, her iki kulübün de Galatasaray ile görüşmelere başladığını iddia etti.

KULÜP ADI YOKTU

Futbolcunun menajeri Winny Haatrecht ise Hollanda basınına açıklamalarda bulunarak, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” dedi. Öte yandan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kişisel hesabından Galatasaray’ın adını kaldırdığına yönelik iddiaları yalanladı. Babel, “Sosyal medya hesaplarımda takımımın ismi hiçbir zaman geçmiyordu. Hakkımda yalan söylemeyin” ifadelerini kullandı. Babel’in bu ay ayrılması bekleniyor.

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