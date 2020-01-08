Babel Ajax yolcusu

AKŞAM
G.SARAY’DA transfer girişimleri devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar’da takımdan ayrılması muhtemel oyuncular arasında gösterilen Ryan Babel için Fransız Gazeteci Manu Lonjon’dan sürpriz bir iddia geldi. Lonjon, Babel için iki talibin görüşmelere başladığını öne sürdü. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle ile Hollanda’dan Ajax’ın Babel’i kadrosuna katmak istediğini belirten Lonjon, her iki kulübün de Galatasaray ile görüşmelere başladığını iddia etti.
KULÜP ADI YOKTU
Futbolcunun menajeri Winny Haatrecht ise Hollanda basınına açıklamalarda bulunarak, “Ajax, Babel’i 6 aylığına kiralamak istiyor” dedi. Öte yandan Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, kişisel hesabından Galatasaray’ın adını kaldırdığına yönelik iddiaları yalanladı. Babel, “Sosyal medya hesaplarımda takımımın ismi hiçbir zaman geçmiyordu. Hakkımda yalan söylemeyin” ifadelerini kullandı. Babel’in bu ay ayrılması bekleniyor.
Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.
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