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  3. 'Baba'yla saçlarımız aynı'

'Baba'yla saçlarımız aynı'

'Baba'yla saçlarımız aynı'

Müslüm Gürses’e benzetilen F.Bahçeli Gustavo, “O beyaz, ben siyahım. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Gerçi biraz benziyor sanırım...” dedi.

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kulüp dergisine konuştu. Sambacı, “Almanya’da statlar dolu olur ve insanlar futbola aşık ama takımlarını desteklemede biraz daha sakinler. Fransa’da taraftarlar kulüpten kulübe değişkenlik gösteriyor. Şimdi de F.Bahçe taraftarı önünde oynama fırsatı elime geçti. Herkesten F.Bahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Sürekli arkamızdalar ve nereye gidersek gidelim sonuna kadar destekliyorlar” dedi.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIRACAK

Gustavo, sözlerini şöyle sürdürdü: F.Bahçe’deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek, hem kulübüme hem takım arkadaşlarıma yardım edebilmek. Taraftarımız her zaman bizimle birlikte olsun, yanımızda olsun çünkü bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak. Müslüm Gürses’e benzetildiğimden haberim yoktu. Fotoğrafa bakınca O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Gerçi biraz benziyor sanırım.”


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