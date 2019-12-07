'Babam Trabzon'u çok istedi'

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN gol makinası Sörloth, kulüp dergisine önemli açıklamalar yaptı: “Daha önce Türkiye’de oynayan babam transfer görüşmelerine başladığım günden itibaren çok olumlu ve istekli davrandı. Trabzonspor’u her zaman zirveye oynayan bir takım olduğu için tercih ettim. C.Palace küme düşmemek için mücadele ediyor. Trabzonspor’a geldim, antrenman sahasına çıktım ve çok etkilendim. Çok üst düzey yetenek var. Ünal Karaman gerçekten çok iyi bir antrenör ve ofansif oynatmaya çalışıyor. Bu da benim işime geliyor. Tam benim aradığım antrenör olduğunu söyleyebilirim. Bazen kazandığımız maçlardan sonra da bizi eleştiriyor. Bu yönüyle bizi etkiliyor.

HEYECANDAN KRAMP GİRDİ

Ayrıca takımı ateşleyen ve diri tutmaya çalışan biri. Futbolun içinde bulunduğumdan beri gördüğüm en coşkulu ve iyi atmosferin Trabzon’da olduğunu söyleyebilirim. Sparta Prag maçında kalp atışlarım hızlandı. Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığımız bir durum ve ister istemez heyecan yaratıyor. Türk futbolundaki sertliği seviyorum. Defans oyuncularıyla mücadele etmek hoşuma gidiyor. Oyun içinde fizik gücünü kullanmayı seven biriyim. Süper Lig bu anlamda tam bana uyan bir lig.

ÇOK CANA YAKINLAR

SÖRLOTH, Trabzon’daki hayatını da şöyle anlattı: “Trabzon’daki insanların gerçekten dost canlısı insanlar olduğunu söylemeliyim. Bana yaklaşmaları her zaman çok olumlu. Sokakta kimi görürsem göreyim bana karşı ilgilerini ve sevgilerini hemen hissediyorum. Beni kendilerinden biri gibi görmeleri çok hoşuma gidiyor. Norveç’te insanlar tanımadıkları kişilerle sohbet etmezler. Burada tam tersi var.”