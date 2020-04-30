Babam terfi ettirmedi hakemliği bıraktım

Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Yıl 2017... O dönem MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’ydu. MHK, devre arasında hakem takviyesi yapma kararı aldı. Bu konuda iki hakem ön plana çıktı. Bu isimler Zorbay Küçük ve Uğurcan Tozlu’ydu. Yusuf Namoğlu’nun oluşturduğu MHK Yönetimi’nde Uğurcan’ın babası eski hakem Kadir Tozlu da yer alıyordu. Karar aşamasında devreye Baba Tozlu girerek Namoğlu’na ‘Torpil dedikoduları çıkar. Bu nedenle Zorbay’ı alalım” tavsiyesinde bulundu. Zorbay, bir üst kademeye çıktı. Yetenekleri ile göz dolduran Uğurcan ise bu kararın ardından hakemliği bıraktı.

BABAMI ÇOK YIPRATACAKLARDI

Tarihi olayın kahramanı Uğurcan Tozlu, AKŞAM’a konuştu. Tozlu, “Ben hem hakemlik hem de avukatlık yapıyordum. O sezon içindeki performans ve alınan puanlar sonucunda bir terfi olması gerekse, benim hak ettiğimi düşünüyorum. Kararın detaylarını kimseye sormadım. Babamı oldukça iyi tanıyorum, o makamda, o koltukta oturduğu sürece, ben bunu sonuna kadar hak etsem dahil terfi etmeyeceğimi biliyordum. Babam beni terfi ettirmezdi. Ben terfi etseydim ve başarısız olsaydım, babamı ve beni yıpratacaklardı. Babam çok duygusal bir adam çok yıpranacağını düşündüm. Zorbay Küçük’ün Allah yolunu açık etsin. Gerçekten başarılı bir hakem” şeklinde konuştu.

TORPİLLİLER FARK EDİLİYOR

Türk hakemliğinde yaşanan baba-oğul ilişkisi ile ilgili ise Uğurcan Tozlu şu açıklamalarda bulundu: “Torpille, ilişkilerle bir yere gelenler, muhakkak izleyiciler tarafından kamuoyu tarafından fark ediliyor. Liyakatla gelenler ise her geçen gün yerini sağlamlaştırıyor, izleyenler kimin orada nasıl düdük çaldığının farkındalar. Çünkü kimin yetenekli olup olmadığını görüyorlar. Kimin, hangi şartlarda orada düdük çaldıklarını da görüyorlar.”