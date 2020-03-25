Babam güçlü dönecek

AKŞAM
Koronavirüs testi pozitif çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim´in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı: “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız.”
BU KORKU TARİFSİZ
Buse Bahçekapılı: “Yaşadığım korku, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. Lütfen evde kalın, bu korkuyu yaşamak istemezsiniz.”
Merve Çetin: “Sabah oldu ama haber alamadık, gece nasıl geçti, uyandı mı? Bugüne daha iyi uyan babam!”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.
Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.
Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sezona şimdiden damga vuran forveti Sörloth hakkında transfer iddiaları Avrupa basınında bitmiyor.
Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla önerilen 33 yaşındaki futbolcunun, şimdiden Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'dan Beşiktaş'la ilgili bilgi almaya başladığı öğrenildi.
Futbolcularına iletilmek üzere kısa bir açıklama yapan Fatih hoca, “Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum” dedi.