Babam güçlü dönecek

Fatih Hoca'nın kızı Buse Terim, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak” dedi.

AKŞAM

Koronavirüs testi pozitif çıkan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim´in kızı Buse, babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı: “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız.”

BU KORKU TARİFSİZ

Buse Bahçekapılı: “Yaşadığım korku, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz. Lütfen evde kalın, bu korkuyu yaşamak istemezsiniz.”

Merve Çetin: “Sabah oldu ama haber alamadık, gece nasıl geçti, uyandı mı? Bugüne daha iyi uyan babam!”