Babacar'a 2 milyon

AKŞAM
İtalya basını Senegalli oyuncuyu Beşiktaş’ın istediğini ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu. Burak Yılmaz’ın yanına bir golcü almak isteyen Beşiktaş’ın, 8 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan 26 yaşındaki Babacar’ı getirmeye çalıştığı ancak sadece 2 milyon euro önerdiği de belirtildi.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ için ismi geçen bir başka golcü Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.
Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.
ESPN’in Güney Amerika edisyonu, uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin tamamlandığını duyurdu.
G.SARAY’DAN önce R.Madrid ve Barcelona formaları giyen Hagi, Neymar’ın olası Real Madrid transferi ve Messi-Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
F.Bahçe, Trabzon’un da gündeminde bulunan İngiliz forvete haftalık 60 bin pound karşılığında 3 yıllık sözleşme önerdi. 29 yaşındaki golcü, yakın zamanda kararını verecek.