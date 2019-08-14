Babacar'a 2 milyon

BEŞİKTAŞ için ismi geçen bir başka golcü Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.

AKŞAM

İtalya basını Senegalli oyuncuyu Beşiktaş’ın istediğini ancak görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını duyurdu. Burak Yılmaz’ın yanına bir golcü almak isteyen Beşiktaş’ın, 8 milyon euroluk bonservis bedeli bulunan 26 yaşındaki Babacar’ı getirmeye çalıştığı ancak sadece 2 milyon euro önerdiği de belirtildi.