Babacan sesleri

AKŞAM
Siyah-Beyazlılar, tecrübeli eldiven için Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Turuncu-Lacivertliler, Bursaspor’un genç kalecisi Muhammed ile ilgilendiklerini ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Volkan’ın ayrılmasına izin verebileceklerini Beşiktaş’a iletti.
29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.
Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.
Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.
Monaco, eski futbolcusunu kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Ancak yıldız ön libero, Fransız ekibini istemedi. Bu gelişmenin arkasında muhtemel Galatasaray transferi olduğu iddia edildi.