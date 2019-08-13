Babacan sesleri

SPOR GÜNDEMİ

Konoplyanka'da Lens korkusu Konoplyanka'da Lens korkusu 29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.

Falcao'da son 48 saat Falcao'da son 48 saat Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.

Durmisi geliyor Durmisi geliyor Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.

Fener'i istiyor Fener'i istiyor İtalyan medyası, Aleksandar Kolarov’un Fenerbahçe’ye gitmek istediğini, ancak kulübü Roma’nın bu transfere taş koyduğunu bildirdi.

Ve Falcao Galatasaray'ı açıkladı Ve Falcao Galatasaray'ı açıkladı Galatasaray taraftarının yollarını gözlediği Radamel Falcao, transferle ilgili Kolombiya basınına bir kez daha açıklamalarda bulundu.