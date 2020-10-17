  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Aziz Yıldırım'ın 'Ülkeye şikeyi sokan Galatasary'dır' sözleri sonrası açılan davada karar çıktı
  • 17 Ekim 2020 Cumartesi 12:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım'ın 'Ülkeye şikeyi sokan Galatasary'dır' sözleri sonrası açılan davada karar çıktı

Aziz Yıldırım'ın 'Ülkeye şikeyi sokan Galatasary'dır' sözleri sonrası açılan davada karar çıktı

Paylaş

Skorer

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.

26 Mayıs 2016'da Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrasında konuşan Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes... Arabalar...", "2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok", "Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?", "Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz", "Önce herkes edepli olacak, adam olacak", "Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray" sözleri sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

"SALDIRI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. bu açıklamalardan dolayı Aziz Yıldırım'a, 1905'er lira olmak üzere 3 bin 810 liralık manevi tazminat davası talebinde bulundu. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017'de davanın reddine karar verirken, şu ifadeler yer aldı:

"Davalının yapmış olduğu konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde maç sırasında aleyhine karşı yapılan ithamlara yönelik cevap ve eleştiri mahiyetinde ve değer yargısı niteliğinde yapılan açıklamalar olduğu, davacıların kişilik haklarına saldırı mahiyetinde kabul edilemeyeceği, eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek beyanlar olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların özellikleri ve konumları da dikkate alındığında sert eleştiri sınırları aşılmamıştır."

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bir üst mahkemeye başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de 27 Aralık 2018'de kararını verdi, Galatasaray ve Galatasaray Sportif AŞ'nin istinaf başvurusunu reddetti.

TEK KAPI ANAYASA MAHKEMESİ

Sarı-kırmızılılar son olarak Yargıtay'a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz talebini de reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı. Galatasaray'ın çalabileceği son kapının Anayasa Mahkemesi kaldığı ifade edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'
Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'

Belözoğlu son bombasını patlatıyor! '3 katını veriyoruz, bize gel'

'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar
'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar

'Ne halt yedikleri' ortaya çıktı! İndirime gitmeyip bir de bunu yapmışlar

Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı
Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı

Terim, genç yıldızın transferi için öncelik sözü aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Ozan Tufan'ın talipleri artıyor! Sözleşmesindeki o madde...
Ozan Tufan'ın talipleri artıyor! Sözleşmesindeki o madde...

Ozan Tufan'ın talipleri artıyor! Sözleşmesindeki o madde...

Son dönemdeki yükselen performansıyla adından söz ettiren Ozan Tufan'ın talipleri artmaya başladı. Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinde 20 milyon euro serbest kalma bedeli olan 25 yaşındaki futbolcu, EURO 2020'de tavan yapıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11

Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! Newton'dan sürpriz, Buruk'tan beklenen 11

Süper Lig'e milli ara sonrası bugün start veriliyor.

Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik
Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik

Terim kadroyu değiştiriyor! 3 kesik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazartesi günkü Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Yorgun futbolcular büyük ihtimalle yedek kulübesinde şans bekleyecek.

Nazım Sangare, ilk 11'de
Nazım Sangare, ilk 11'de

Nazım Sangare, ilk 11'de

Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Göztepe maçına ilk 11'de başlayacak.

7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!
7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!

7 gün önce imzayı atmıştı, transfer iptal edildi!

Santos kulübü, kulübün efsane isimlerinden Robinho'nun transferinin iptal edildiğini açıkladı.

'Ülkeye şikeyi sokan G.Saray'dır' sözleriyle ilgili karar verildi
'Ülkeye şikeyi sokan G.Saray'dır' sözleriyle ilgili karar verildi

'Ülkeye şikeyi sokan G.Saray'dır' sözleriyle ilgili karar verildi

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.