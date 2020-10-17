Aziz Yıldırım'ın 'Ülkeye şikeyi sokan Galatasary'dır' sözleri sonrası açılan davada karar çıktı

Skorer

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ‘Ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır' sözlerini mahkemeye taşımış, tazminat talebinde bulunmuştu. İlk mahkeme davayı kabul etmedi, istinaf başvurusu reddedildi. Yargıtay son noktayı koyarak istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.

26 Mayıs 2016'da Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali sonrasında konuşan Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes... Arabalar...", "2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok", "Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?", "Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz", "Önce herkes edepli olacak, adam olacak", "Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray" sözleri sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.



"SALDIRI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif A.Ş. bu açıklamalardan dolayı Aziz Yıldırım'a, 1905'er lira olmak üzere 3 bin 810 liralık manevi tazminat davası talebinde bulundu. İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017'de davanın reddine karar verirken, şu ifadeler yer aldı:

"Davalının yapmış olduğu konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde maç sırasında aleyhine karşı yapılan ithamlara yönelik cevap ve eleştiri mahiyetinde ve değer yargısı niteliğinde yapılan açıklamalar olduğu, davacıların kişilik haklarına saldırı mahiyetinde kabul edilemeyeceği, eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek beyanlar olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların özellikleri ve konumları da dikkate alındığında sert eleştiri sınırları aşılmamıştır."

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar bir üst mahkemeye başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de 27 Aralık 2018'de kararını verdi, Galatasaray ve Galatasaray Sportif AŞ'nin istinaf başvurusunu reddetti.

TEK KAPI ANAYASA MAHKEMESİ

Sarı-kırmızılılar son olarak Yargıtay'a başvurdu. Bunun üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz talebini de reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı. Galatasaray'ın çalabileceği son kapının Anayasa Mahkemesi kaldığı ifade edildi.