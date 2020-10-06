Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarından men ve 6 bin lira para cezası

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım hakkında 1 yıl men ve 6 bin lira adli para cezası verildi.

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.



Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.