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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:00
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Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman bir araya geldi

Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman bir araya geldi

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AKŞAM

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

İkili Yıldırım’ın evinde F.Bahçe Beko’nun hafta içi oynadığı Zalgiris Kaunas maçını izledi. Aziz Yıldırım ve Kocaman’ın bir araya gelmesi kafaları karıştırdı.

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