Aziz Yıldırım da dahil 23 sanık ‘Futbolda sözde şike' davasında beraat etti

‘Futbolda sözde şike' davasında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 23 sanığın ‘şike ve teşvik primi' suçlarından beraatine karar verildi.

19 SANIK BERAAT ETTİ



‘Futbolda Sözde Şike’ davasında aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

HAKAN KARAAHMET’E 6 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık Hakan Karaahmet'e ise ‘konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme’ nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

AZİZ YILDIRIM DA DAHİL 4 SANIK BERAAT ETTİ

‘Futbolda Sözde Şike’ davasında sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi şike ve teşvik primi suçlarından beraat etti.

SELİM KIMIL’A 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Sanık Selim Kımıl'a tehdit suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU’NDAN İLK MESAJ

‘Futbolda Sözde Şike’ davasında şike ve teşvik primi suçlarından beraat eden sanıklardan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.