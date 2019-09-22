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Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını tribünden takip etti

Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını tribünden takip etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez bir futbol karşılaşmasını tribünden takip etti.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi.

Aziz Yıldırım, ailesi ve dostlarıyla, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlardan oldu.

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