Aziz Yıldırım, Chelsea-Liverpool maçını tribünden takip etti

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi.

Aziz Yıldırım, ailesi ve dostlarıyla, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlardan oldu.