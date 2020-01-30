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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 12:48
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 12:48

Azerbaycan milli takımı için Ersun Yanal ismi ortaya atıldı

Azerbaycan milli takımı için Ersun Yanal ismi ortaya atıldı

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Fenerbahçe'de sürpriz bir Ersun Yanal gelişmesi yaşandı. Azerbaycan Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında Ersun Yanal’ın da bulunduğu öğrenildi.

Hırvat Jurcevic’in ayrılmasının ardından boşta olan koltuk için hazırlanan aday listede sarı-lacivertli ekibin hocasına da yer verildi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran teknik adam Nikola Jurcevic’in sözleşmesini geçtiğimiz ayın ortasında feshetmişti.

Slaven Bilic döneminde deneyimli teknik adamın yardımcısı olarak Beşiktaş’ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcının ayrıldığı günden bu yana, teknik adamlık koltuğu boşta bulunuyor.

Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun önceki gün gerçekleştirdiği konferansta sürpriz bir gelişme yaşandı. Federasyon başkanının seçildiği, mali konuların konuşulduğu toplantıda gündem başlıklarından bir tanesi de, milli takım teknik direktörüydü.

Mammadov konuyla ilgili konuşma yaptığı sırada elinde tuttuğu kağıtlar dikkat çekti. Elindeki kağıtlarda Azerbaycan Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olmaya aday isimlerin bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın da, Azerbaycan’ın yeni teknik direktörü olması düşünülen aday isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Spartak Moskova’dan ayrıldıktan sonra boşta olan Rus hoca Oleg Kononov, Torino, Udinese ve Arnavutluk Milli Takımı gibi ekipleri çalıştırmış Giovanni de Biasi, Umman Milli Takımı’nın Hırvat çalıştırıcısı Branko Ivankovic, İtalya Milli Takımı’nın eski hocası Luigi di Biaggio ve bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Cesare Prandelli’nin de adaylar arasında yer aldığı belirlendi.

Listenin çoğunun boştaki teknik adamlardan oluşmakla birlikte Ersun Yanal ve Brankovic gibi halihazırda görevi başında isimlerin de yer alması dikkat çekti.

Azerbaycan’ın listesinde başka bazı isimlerin de bulunduğu, önümüzdeki günlerde geniş listeden eleme yaparak kişi sayısının azaltılacağı öğrenildi.

(Fanatik)

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