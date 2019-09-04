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Az gönderip çok aldık

Az gönderip çok aldık

Takımlar yaz transfer döneminde 139 yabancı getirirken, gönderilen yabancı sayısı 119 oldu. Kayseri ve Gazişehir 12’şer yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

AKŞAM

YABANCI transferi bu dönemde de takımlarımızın tercihi oldu. Yabancı transferinin, yerliye göre daha hesaplı olmasından mıdır, ‘Uzaktan davulun sesi hoş gelir’ alışkanlığından mı bilinmez, takımlarımız yine kadrolarını yabancı isimlerle takviye etti. Türk oyuncuların sürekli, “Adımız Anderson, Gerson, olsaydı daha çok para ederdik” serzenişlerine kulak tıkayan kulüplerimiz yine az yabancı gönderip, çok sayıda da aldı. 

GALATASARAY 8 YABANCI ALDI

Kulüplerimiz bu dönemde kadrolarına 139 yabancı oyuncu katarken, gönderilen yabancı sayısı 119’da kaldı. Üstelik bu sayıya çifte vatandaşlığı bulunan ve bir kimliği TC olan yabancılar dahil değil. Bu konuda en çok eleştirilen takımlardan G.Saray yine 8 alıp, 6 gönderirken, Kayserispor ve Gazişehir Gaziantep 12 yabancı transferle rekoru birlikte paylaştı.

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