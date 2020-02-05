  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 08:00
  • |
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 23:57

Ay-Yıldız'a güçlü destek

Ay-Yıldız'a güçlü destek

Paylaş

DenizBank ile TFF, 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Banka “Ay-Yıldıza güçlü destek” sloganıyla bütün milli takımlara katkı sağlayacak.

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, DenizBank ile 3 yıl sürecek iş birliği anlaşması imzaladı. DenizBank Genel Müdürlüğü DenizKule’de gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Türk sporuna değerli yatırımlarda bulunan DenizBank ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank’a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah birlikte ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya taşıyacak” dedi. 

TOPLUMSAL ÖDEVİMİZ

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise şu mesajları verdi: “Büyüklüğü 1 milyar dolara ulaşan, spor endüstrisinin lokomotifi olarak gördüğümüz, amatör ve olimpik dallara en fazla kaynak aktarımı sağlayan, dolayısıyla gençlerimizin spor ile buluşmasının yolunu açan futbolu desteklemeyi topluma karşı ödevimiz olarak kabul ediyoruz. A Milli Futbol Takımı’mız yürekten inanıyorum ki Roma’dan alnının akıyla çıkarak kupa yolunda bize yine yıllarca hatırlayacağımız maçlar izlettirecek. İş birliğimizin taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını tüm kalbimle diliyorum.”

İNŞALLAH İLK 3’E GİRERİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Markalaşmak için küresel başarıya ihtiyaç var. Bu marka için de, bizim için de geçerli. Sponsorların kaliteli olması da bizi zenginleştiriyor. Dünya Kupası’na giderken yanımızda fazla kişi yoktu. Dönüşte kalabalık bir grup bizi karşıladı. Bu çocuklar çok karakterli, yetenekli. En iyisini yapacaklar. Oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Onu da halkımızın vereceğini düşünüyorum. Beklentiler yüksek. İnşallah ilk 3’e gireriz” dedi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Erol Bulut: Nasipse bu sene kupa olacak

title

Fatih Terim'den mesaj: Daha iyi olmalılar!

title

Fenerbahçe Beko, Rus ekibi Zenit'i deplasmanda mağlup etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Bugün Futbol Konuşabileceğimiz Bir Gün Değil

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!
Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Terim'in oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı: Hasta ya, ruh hastası!

Dün akşam kupada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan Younes Belhanda, Fatih Terim’i çileden çıkardı.

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçelilere mesaj

FENERBAHÇE’NİN eski Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyadan mesaj yolladı.

Hedef çifte kupa
Hedef çifte kupa

Hedef çifte kupa

EN son 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe’yi yenerek Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Trabzonspor, 9 sezonluk kupa hasretini sonlandırma yolunda çifte kupa hedefiyle ilerliyor.

Sergen Yalçın bayıltır
Sergen Yalçın bayıltır

Sergen Yalçın bayıltır

BEŞİKTAŞ’IN Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde önceki gün gerçekleşen antrenmanında Ljajic’in başının dönmesi akıllara Efecan Karacan’ın açıklamasını getirdi.

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!
'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

'Hak etmediğim parayı almam' dedi ve ayrılıyor!

G.Saray’a jest yapan Japon oyuncu, kadro dışı kaldığı dönemi Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istemediğini söyledi. Nagatomo, takım aramaya başladı.

Ay-Yıldız'a güçlü destek
Ay-Yıldız'a güçlü destek

Ay-Yıldız'a güçlü destek

DenizBank ile TFF, 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Banka “Ay-Yıldıza güçlü destek” sloganıyla bütün milli takımlara katkı sağlayacak.

Avantaj Alanyaspor'da
Avantaj Alanyaspor'da

Avantaj Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.