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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:24
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Aytemiz Alanyaspor'un rakibi Rosenborg galip

Aytemiz Alanyaspor'un rakibi Rosenborg galip

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AA

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rosenborg, Norveç Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Haugesund'u 2-1 yendi.

Rosenborg, 4. sırasında girdiği Norveç liginin 18. haftasında, puan tablosunun 11. basamağındaki Haugesund'u ağırladı.

9. dakikada geriye düşen Rosenborg, Islamovic'in 50 ve Hedenstad'ın 80. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, 24 Eylül'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Rosenborg'a konuk olacak.

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