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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 18:47
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 18:51

Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi

Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'taki sis nedeniyle Kayseri'ye indi

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan özel uçak sis nedeniyle Sivas'a inemedi.

Sivas'a gitmek üzere Antalya'dan kalkış yapan Aytemiz Alanyaspor kafilesini taşıyan özel uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndaki yoğun sis nedeniyle Kayseri'ye iniş yaptı.

Kafilenin kara yolu ile Sivas'a hareket edeceği öğrenildi.

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