Aytemiz Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye Fenerium teşekkürü

Fenerbahçe Kulübü, Türk sporunda birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig kulüplerinin ürünlerinin satışı için kampanya başlatılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin anlamlı hareketine karşılık Aytemiz Alanyaspor takımı da sosyal medya hesapları üzerinden bir teşekkür mesajı yayımladı.
Bu sezon giyecekleri kamuflaj formanın sadece Alanyaspor'un değil tüm milletin ikinci forması olduğunu vurgulanan açıklamada, "Bu sezon için büyük bir heyecan ile hayata geçirdiğimiz kamuflaj formamız, yalnızca Alanyaspor'umuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır. Gelirinin yüzde 10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımız formamızın satışını yaparak bu iyilik hareketine katkı sağlamak isteyen tüm kulüplerimize ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun satış ağına açık bir projedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iyi niyetli yaklaşımına teşekkür ediyor, futbol ailesinden destek olmak isteyen herkesin katılımını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Kovid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.