Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

1.5 senedir Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kısa sürede gösterdiği performans ile fark yaratmayı başardı. Senegalli golcü, ilerleyen yaşına rağmen kalitesini gözler önüne serdi. Bu sezon 21 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran ve 2 de gol pası veren 34 yaşındaki forvet için Akdeniz ekibi kolları sıvadı. Turuncu-Yeşilli ekibin yönetimi, Cisse ile sözleşme uzatılması için girişimlere başladı.
1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Alanyaspor’un hedefinin ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız golcü için 1+1 yıllık kontrat olduğu bilgisine ulaşıldı. En kısa sürede yönetimin, Cisse için somut adımlar atması beklendiği bildirildi. Konuyla ilgili resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde Alanyaspor Yönetimi tarafından yapılması bekleniyor.
(Fanatik)
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Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse için harekete geçti. Akdeniz ekibi, Senegalli golcü ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor.