Aytemiz Alanyaspor, Onur Bulut'u kadrosuna kattı

Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." (İHA)
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Deniz Türüç'le ilgili resmi transfer teklifi almadıklarını belirtti.
Beşiktaş ile İspanyol ekibi Eibar arasında oynanan hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün divan kurulu toplantısında kendisine yönelik yaptığı açıklamalara yanıt verdi.
Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao, Monaco'nun hazırlık kampına katıldı.
Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray, Kayserispor'un yıldız futbolcusu Deniz Türüç için son teklifini yaptı.