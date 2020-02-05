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  • Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı mağlup etti ve yarı final için avantajı kaptı
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 22:19
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 22:33

Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı mağlup etti ve yarı final için avantajı kaptı

Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı mağlup etti ve yarı final için avantajı kaptı

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Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti ve yarı final için avantaj sağladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bakasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH TERİM'DEN ROTASYON

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadro revizyonuna gitti.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hes Kablo Kayserispor müsabakasının ilk 11'inden sadece 3 ismi Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya sürerken, 8 değişiklik yaptı.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'inden Muslera, Mariano, Donk, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük, Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Sekidika, Taylan Antalyalı, Onyekuru ve Lemine başlangıç kadrosunda yer aldı.

ANDONE SAKATLIKTAN DÖNDÜ, ONYEKURU İLK KEZ...

Rumen oyuncu Florin Andone, uzun süreli sakatlığı sonrası yedekler arasında şans beklerken, yeniden takıma dönen Onyekuru ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

ALANYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'deki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına göre 4 değişikliğe gitti.

Wlinton, Campos, Salih Uçan ve Junior Fernandes'i yedek soyunduran Bulut, Kaan Kanak, Bammou, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca'yı sahaya sürdü.

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Her iki takım taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. 10 bin 842 kişilik statta tribünlerin büyük ölçüde dolduğu gözlendi. Öte yandan, Alanyaspor'un Norveçli taraftarları, maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Martin Linnes'e çiçek verdi.

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