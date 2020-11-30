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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:21
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Aytemiz Alanyaspor istatistiklerini devam ettirmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor istatistiklerini devam ettirmek istiyor

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Süper Lig'in 10. haftasında bir maç eksiğiyle ilk sıradaki yerini koruyan turuncu-yeşilliler, "tek namağlup takım" ve "en az gol yiyen takım" unvanlarını 11. haftaya taşıdı. İç sahada 9 maçtır kaybetmeyen ve 2018-2019 sezonundaki 9 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Konyaspor'a bu kez boyun eğmeyen Aytemiz Alanyaspor, 12. haftada Beşiktaş'a karşı yeni kulüp rekoru için sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı.

Ligde 5. sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan toplayan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.

- İç sahada yeni rekora 1 maç uzakta

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun eşiğine geldi.

Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezonunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak. 

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