Aytemiz Alanyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve bu haftayı da lider kapamayı garantiledi.

İLK 11’LER



Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

AYTEMİZ ALANYASPOR 2-0 FATİH KARAGÜMRÜK

Goller: Dk.8 Davidson, Dk.81 Babacar

MAÇTAN DAKİKALAR

1’ Mücadelede ilk düdük çaldı.

2’ Brahim Darri, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8’ Sağ kanattan kesilen ortada top Davidson’un önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu klas bir plase ile topu ağlara gönderdi. (1-0)

18’ Badou Ndiaye’nin rakip ceza sahasına girmeden çektiği şutu kaleci Marafona kurtardı.

19’ Ceza sahası içinde topla buluşan Alassane Ndao, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

19’ Fatih Karagümrük'ün 19. dakikada Salibur'un ayağından bulduğu gol VAR'dan döndü.

23’ Fatih Karagümrük takımında Jure Balkovec hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27’ Ceza sahası içinde topla buluşan Brahim Darri, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Marafona kurtarıyor.

45’ Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

46’ İkinci yarıda ilk düdük çaldı.

56’ Aytemiz Alanyaspor takımında Salih Uçan hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

59’ Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Adam Bareiro çıkıyor ve yerine Khouma Babacar oyuna giriyor.

62’ Aytemiz Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Khouma Babacar tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

68’ Aytemiz Alanyaspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69’ Fatih Karagümrük takımından Brahim Darri şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

70’ Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Brahim Darri çıkıyor ve yerine Aatif Chahechouhe oyuna giriyor.

70’ Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jure Balkovec çıkıyor ve yerine Alparslan Erdem oyuna giriyor.

70’ Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eric Lichaj çıkıyor ve yerine Ramazan Civelek oyuna giriyor.

73’ Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Salih Uçan oyundan çıkarken Berkan Kutlu oyuna giren isim.

74’ Fatih Karagümrük takımında oyuncu değişikliği; Yannis Salibur oyundan çıkarken Zeki Yıldırım oyuna giren isim.

76’ Ceza sahası içinde topla buluşan Khouma Babacar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

77’ Aytemiz Alanyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Manolis Siopis tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

79’ Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Davidson.

81’ Aytemiz Alanyaspor, Khouma Babacar ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

82’ Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Badou Ndiaye çıkıyor ve yerine Muhammed Pehlivan oyuna giriyor.

87’ Aytemiz Alanyaspor takımından Davidson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

87’ Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efecan Karaca oyundan çıkarken Ceyhun Gülselam oyuna giren isim.

88’ Aytemiz Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anastasios Bakasetas çıkıyor ve yerine Fatih Aksoy oyuna giriyor.

88’ Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Davidson oyundan çıkarken Tayfur Bingöl oyuna giren isim.

89’ Ceza sahası içinde topla buluşan Khouma Babacar, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.