Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8407
  • 6,4241
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u mağlup etti

Süper Lig'de üçüncü hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Ceyhun Gülselam, 22. dakikada Junior Fernandes ve 44. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Malatyaspor'un gollerini ise 47. dakikada Bifouma ve 57. dakikada Adis Jahovic attı.

Alanyaspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Malatyaspor, 3 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Allah'ın selamını bile vermiyorlar'
Seksenler'in Elvan'ı 10 kilo verdi 
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Seren Serengil'in darp raporu ortaya çıktı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
<p>Olay merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Alın

´Sevgilime Neden Baktın´ Tartışması Kanlı Bitti... O Anlar Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları