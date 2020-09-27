Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’de ilk 2 hafta maçını kazanan Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını Çaykur Rizespor deplasmanında yaşadı.
Konuk ekip 69’da Mustafa Pektemek’in golüyle 1-0 öne geçerken, Rizespor bu gole 81. dakikada Loic Remy ile cevap verdi.
90+2’de Tunay Torun Rizespor adına karşı karşıya pozisyondan yararlanamayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Rizespor sezonun ilk puanını alırken, ilk 2 maçını kazanan Alanyaspor ise ilk kaybını yaşadı ve puanını 7’ye çıkardı.
Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor evinde Hatayspor'u konuk ederken, Rizespor ise BB Erzurumspor deplasmanına gidecek.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan (Dk.58 Yasin Pehlivan), Abdullah Durak (Dk.75 Skoda), Michalak (Dk.58 Samudio), Boldrin, Samudio, Remy (Dk.87 Tunay Torun)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk.63 Bakasetas), Siopis (Dk.85 Tzavellas), Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk.63 Salih Uçan), Mustafa Pektemek (Dk.76 DAvidson), Babacar (Dk.63 Bareiro)
Sarı kartlar: Dk.77 Baiano, Dk.90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 90+3 Juanfran (Aytemiz Alanyaspor)
Goller: Dk.81 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.69 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51. dakikada Juanfran'ın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası üzerinde göğsü ile kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.
54. dakikada Moroziuk'un ara pasında defansın arkasına sarkan Boldrin'in ceza sahası çizgisi üzerinde yerden sol ayağı ile sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
57. dakikada defansın arkasına atılan pasta hatalı çıkan Selim Ay'dan kurtulan Babacar'ın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, top yandan auta çıktı.
58. dakikada defansın arkasına sarkarak sol taraftan ceza sahası içerisine giren Michalak'ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, topun altına fazla girince meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
69. dakikada Juanfran'ın uzun taç atışında Bakasetas kafa ile topu arkaya çevirdi. Mustafa Pektemek'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen üst direğin içine çarpan top filelere gitti: 0-1
81. dakikada Samudio'nun pasında Boldrin iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine yerden pasında Remy, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
90+1. dakikada Boldrin'in defansın arkasına pasında hareketlenen Tunay Torun karşı karşıya aşırtma vuruşunda kaleci Marafona son anda elleri ile müdahale ederek topu yavaşlattı. Araya giren savunma oyuncusu meşin yuvarlağı Tunay Torun'dan önce kornere çeldi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.
Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.
Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde tüm gözler Arda Turan, Radamel Falcao ve Younes Belhanda'nın üzerinde olacak. Takımı organize etme görevi Arda'ya verilirken Fatih Terim, Belhanda'ya şut emri verdi.